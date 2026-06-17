В «Коломенском» откроется выставка «Фронтовой репортаж»
В музее-заповеднике «Коломенское» 18 июня начнет работу выставка «Фронтовой репортаж».
Местом проведения станет Дворец царя Алексея Михайловича, а главными героями экспозиции организаторы выбрали военных фотокорреспондентов времен Великой Отечественной войны.
Местом проведения станет Дворец царя Алексея Михайловича, а главными героями экспозиции организаторы выбрали военных фотокорреспондентов времен Великой Отечественной войны.
В рамках выставки будут показаны не только снимки, но и личные вещи фотожурналистов, а также живописные полотна, графические листы, плакаты, газетные и журнальные публикации тех лет. Экспозиция призвана напомнить о том, какую огромную роль сыграли военные фотографы в деле сохранения подлинной истории войны.
Посетители увидят работы признанных мастеров военной фотосъемки — Бориса Кудоярова, Якова Халипа и Евгения Халдея. Эти кадры предоставлены из собрания Мультимедиа Арт Музея. Дополнительно в экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены сами авторы в моменты работы или коротких минут отдыха.
Отдельный раздел посвящен творчеству военного корреспондента Тимофея Мельника — его работы представит Музей Москвы. Среди экспонатов — фотокамера Мельника и справки о ранении, которое он получил в 1942 году.
Кроме того, экспозиция расскажет о жизни столицы в военные годы, используя для этого фотографии, графику и живопись — от момента, когда прозвучало сообщение о начале войны, до победного салюта на Красной площади. Отдельной линией показан путь советских войск к Берлину и история штурма немецкой столицы.
Кульминационной точкой выставки станет образ красного Знамени Победы, водруженного над рейхстагом, — он предстанет как в оригинальных снимках, так и в живописных произведениях.
Кульминационной точкой выставки станет образ красного Знамени Победы, водруженного над рейхстагом, — он предстанет как в оригинальных снимках, так и в живописных произведениях.
Фото предоставлено организатором