В «Коломенском» откроется выставка «Фронтовой репортаж»

В музее-заповеднике «Коломенское» 18 июня начнет работу выставка «Фронтовой репортаж».



Местом проведения станет Дворец царя Алексея Михайловича, а главными героями экспозиции организаторы выбрали военных фотокорреспондентов времен Великой Отечественной войны.





В рамках выставки будут показаны не только снимки, но и личные вещи фотожурналистов, а также живописные полотна, графические листы, плакаты, газетные и журнальные публикации тех лет. Экспозиция призвана напомнить о том, какую огромную роль сыграли военные фотографы в деле сохранения подлинной истории войны.





Посетители увидят работы признанных мастеров военной фотосъемки — Бориса Кудоярова, Якова Халипа и Евгения Халдея. Эти кадры предоставлены из собрания Мультимедиа Арт Музея. Дополнительно в экспозицию вошли фотографии, на которых запечатлены сами авторы в моменты работы или коротких минут отдыха.





Отдельный раздел посвящен творчеству военного корреспондента Тимофея Мельника — его работы представит Музей Москвы. Среди экспонатов — фотокамера Мельника и справки о ранении, которое он получил в 1942 году.



