Фестиваль «Русское зарубежье: города и лица» в Чите собрал 1,5 тысячи гостей









Фото: пресс-служба фестиваля «Русское зарубежье: города и лица»



Фестиваль проводится с 2021 года, уже охватил 23 города, в 2026 году пройдет в Казани, Петропавловске-Камчатском, Рязани и Твери.

Около 1,5 тысячи человек посетили 14 мероприятий на площадке Забайкальского краеведческого музея — спектакли, концерты, лекции, выставки и экскурсии, посвященные истории эмиграции и связям Забайкалья с Харбином и Трехречьем, сообщают организаторы.«Изучая русское зарубежье, мы открываем не только новые страницы мировой истории. Мы заново открываем собственную страну — ее регионы, ее культурное многообразие, ее вклад в мировое развитие. И, возможно, именно в этом заключается особая ценность такого взгляда на прошлое. Он позволяет увидеть Россию через судьбы людей, чьи достижения давно стали частью мировой истории, но корни по-прежнему остаются связанными с конкретными российскими городами и регионами. Очень часто оказывается, что большая мировая история начинается в небольшом российском городе, и Забайкалье в этом смысле является одним из самых ярких примеров», — отметил президент Фонда наследия русского зарубежья Александр Авдеев.В дендрарии музея открылась выставка «Гении русского зарубежья», а для гостей провели экскурсии «Там, за горизонтом: читинские семьи в эмиграции» по историческим местам города.