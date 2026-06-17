Состоялось заседание Попечительского совета Всероссийского музея декоративного искусства
Министр культуры России приняла участие в заседании Попечительского совета Всероссийского музея декоративного искусства.
Об этом Ольга Любимова написала в MAКС.
Заседание провел первый зампред правительства России Денис Мантуров. Участники встречи обсудили выполненные проекты и планы на нынешний год.
Как было отмечено, после первого заседания, прошедшего осенью 2025 года, Минкультуры России активно подключилось к разработке ключевых стратегических задач музея. За три года объем субсидий, выделяемых учреждению, увеличился на 40%.
В числе приоритетов — повышение фонда оплаты труда сотрудников. Целевое финансирование также позволило обновить материально-техническую базу. В прошлом году в музее с успехом прошла крупная выставка искусства Корейской Народно-Демократической Республики — «Страна великого народа». Продолжает развиваться и Центр моды и дизайна, открытый в 2017 году; его флагманским проектом остается конкурс-биеннале «Придумано и сделано в России», который поддерживает талантливых авторов.
Ольга Любимова вместе с коллегами осмотрела две экспозиции — проект «Огненное письмо. Искусство эмали», посвященный истории художественной эмали, и выставку «Вера Мухина: диалоги, грани», рассказывающую о творческом наследии Веры Игнатьевны и ее профессиональном пути.
Об этом Ольга Любимова написала в MAКС.
Заседание провел первый зампред правительства России Денис Мантуров. Участники встречи обсудили выполненные проекты и планы на нынешний год.
Как было отмечено, после первого заседания, прошедшего осенью 2025 года, Минкультуры России активно подключилось к разработке ключевых стратегических задач музея. За три года объем субсидий, выделяемых учреждению, увеличился на 40%.
В числе приоритетов — повышение фонда оплаты труда сотрудников. Целевое финансирование также позволило обновить материально-техническую базу. В прошлом году в музее с успехом прошла крупная выставка искусства Корейской Народно-Демократической Республики — «Страна великого народа». Продолжает развиваться и Центр моды и дизайна, открытый в 2017 году; его флагманским проектом остается конкурс-биеннале «Придумано и сделано в России», который поддерживает талантливых авторов.
Ольга Любимова вместе с коллегами осмотрела две экспозиции — проект «Огненное письмо. Искусство эмали», посвященный истории художественной эмали, и выставку «Вера Мухина: диалоги, грани», рассказывающую о творческом наследии Веры Игнатьевны и ее профессиональном пути.
Фото: пресс-служба Минкультуры России