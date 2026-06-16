В Китае пройдет Московская литературная неделя

С 17 по 21 июня в Пекине впервые состоится Московская литературная неделя, организованная Агентством креативных индустрий при поддержке департамента культуры Москвы.



В рамках мероприятия девять издательств из российской столицы представят отечественную словесность на крупнейшей азиатской книжной ярмарке BIBF, а также проведут деловые переговоры с зарубежными партнерами. Для гостей подготовлена обширная культурная программа, включающая мастер-классы и анимационные показы, призванная познакомить посетителей с богатством российской культуры, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.





Деловая часть сосредоточена на площадке Пекинской международной книжной ярмарки, где участники из девяти московских домов — Bubble, Clever, «Мозаика Kids», «Абрикобукс», «Альпака», АРТМФ, «Настя и Никита», «КомпасГид» и «Самокат» — проведут более трехсот встреч по вопросам издания книг в Китае и других странах. Ключевым событием станет «Российско-китайский издательский диалог» с участием гендиректора АКИ Гюльнары Агамовой и вице-президента CNPIEC Лэй Цзяньхуа, в ходе которого состоятся краткие переговоры о покупке и продаже прав, а также о развитии двустороннего сотрудничества. На московском стенде будет работать выставка работ Игоря Олейникова — обладателя премии Андерсена, чьи иллюстрации хорошо знакомы китайской аудитории; экспозиция включит как известные, так и ранее не публиковавшиеся произведения художника.



