Балетная труппа Большого театра представит в Петербурге балет «Марко Спада»

Балетная труппа Большого театра выступит в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского-2. С 23 по 26 июня там пройдут пять показов балета «Марко Спада».



Этот спектакль вошёл в репертуар Большого в 2013 году, а в 2023-м его возобновили, однако корни постановки уходят в девятнадцатый век, рассказали в театре.





В основе балета лежит одноимённая опера, премьера которой состоялась в 1852 году в парижском театре Комическая опера. Музыку написал Даниэль Франсуа Эспри Обер, а либретто сочинили драматурги Эжен Скриб и Жермен Делавинь, часто работавшие в тандеме, в том числе и для Обера. По преданию, император Наполеон III пожелал увидеть на одной сцене двух соперничавших тогда балерин — итальянок Каролину Розати и Амалию Феррарис. Скриб взялся переделать оперное либретто в балетное именно потому, что в сюжете фигурируют две женщины. При этом музыка балета «Марко Спада, или Дочь бандита» не заимствована из оперы-первоисточника: Обер составил партитуру, единственную в его наследии полноценную балетную, словно мозаику, из ярких номеров, взятых из других своих опер.





В 1981 году знаток и реставратор старинного балета Пьер Лакотт воссоздал «Марко Спада» для труппы Римской оперы. Тогда заглавную партию готовили для Рудольфа Нуреева, а роль Анжелы, дочери Марко, исполнила Гилен Тесмар. В Большом театре премьера балета состоялась в 2013 году, и для Лакотта эта постановка стала второй работой в Москве. Сам хореограф называл её настоящим ballet d’action с эффектными ролями, которые требуют богатой фантазии и драматического мастерства, поскольку персонажи постоянно раскрываются с неожиданных сторон. После возобновления спектакля на Исторической сцене в 2023 году к исполнительскому составу присоединились новые молодые артисты Большого балета.





На петербургских гастролях главные партии исполнят ведущие солисты труппы: Дмитрий Смилевски, Игорь Цвирко, Денис Захаров и Макар Михалкин (Марко Спада), Елизавета Кокорева, Элеонора Севенард, Мария Кошкарёва и Анастасия Смирнова (Анжела), Алёна Ковалёва, Мария Виноградова, Арина Денисова и Ярославна Куприна (маркиза Сампьетри), Дмитрий Выскубенко, Марк Чино и Клим Ефимов (князь Федеричи), Егор Геращенко, Алексей Путинцев и Филиппо Фердинандо Пагани (граф Пепинелли). За дирижёрским пультом — Алексей Богорад.



