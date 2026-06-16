В Екатеринбурге открыли памятник Балабанову

В Екатеринбурге прошла торжественная церемония открытия монумента, посвященного кинорежиссеру Алексею Балабанову, передает ТАСС.





Помощник президента России Владимир Мединский, выступая на мероприятии, рассказал, что Балабанов является уроженцем этого города, там он получал образование и проникся уральской свободой, а также творческой атмосферой и звучанием местного рок-клуба. По его словам, режиссеру удалось уловить дух своего времени и отразить в работах не только саму эпоху, но и глубинный характер русского человека.





Бронзовый памятник разместили у здания Дворца молодежи. Автором скульптурной композиции выступил Мейрам Баймуханов, который создал образ кинематографиста, сидящего внутри пустого грузового трамвая. Внутреннее пространство вагона оформлено в виде летописи, включающей отсылки к биографии постановщика, его самым известным лентам и истории свердловского рок-движения.





Режиссер Никита Михалков в своем выступлении отметил, что Балабанов обладал уникальным даром превращать создаваемую им атмосферу в мощное художественное заявление, используя для этого язык кинематографа. Он добавил, что творчество коллеги всегда было искренним и личным, а потому никогда не зависело от сиюминутных трендов или моды.



