Победители конкурса Чайковского выступят на фестивале «Звезды белых ночей»

Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского примут участие в событиях фестиваля «Звезды белых ночей». В июне состоится серия событий с их участием, сообщают организаторы.



Откроет программу 15 июня опера Верди «Отелло». Занятые в главных партиях артисты составляют звездную плеяду, вписанную в историю конкурса: Хибла Герзмава (Гран-при, 1994), Ариунбаатар Ганбаатар (Гран-при, 2015), Зинаида Царенко (Гран-при, 2023), Евгений Никитин (II премия, 1998).





18 июня Евгений Никитин вновь выйдет на сцену, исполнив центральную партию в романтической опере Вагнера «Летучий голландец». Его партнерами станут Наталья Левчук, Роман Арндт, Мирослав Молчанов, Станислав Леонтьев и Лидия Бобохина, за дирижерским пультом вновь Валерий Гергиев.





Зинаида Царенко 20 июня она предстанет в партии Амнерис в «Аиде». Вместе с ней заняты Инара Козловская, Ярамир Низамутдинов, Вячеслав Васильев, Юрий Власов и Владимир Феляуэр. 21 июня певица примет участие в исполнении патетического Реквиема Верди, где ее коллегами по сцене станут Инара Козловская, Сергей Скороходов и Магеррам Гусейнов, а также Хор и Симфонический оркестр театра.





Обширную программу подготовила Юлия Маточкина, лауреат I премии конкурса Чайковского (2015). В этом летнем сезоне она выйдет в четырех спектаклях, представляющих итальянскую, французскую и немецкую оперные школы. 16 июня в Мариинском-2 под управлением Гергиева прозвучит «Дон Карлос» Верди с участием Ирины Чуриловой, Юлии Маточкиной, Сергея Скороходова, Алексея Маркова, Ильдара Абдразакова и Станислава Трофимова.



На следующий день, 17 июня, на исторической сцене покажут «Дон Кихота» Массне, где выйдут Юрий Воробьёв, Юлия Маточкина, Андрей Серов, Кира Логинова, Эвелина Агабалаева, Николай Емцов и Александр Трофимов. 11 июля зрителей ждет французская жемчужина «Троянцы» Берлиоза с Татьяной Сержан, Юлией Маточкиной, Анной Кикнадзе, Иваном Гынгазовым, Алексеем Марковым и Юрием Воробьёвым. А 1 августа в вагнеровском «Лоэнгрине» вместе с Юлией Маточкиной выйдут Сергей Скороходов и Елена Стихина.





Замыкает вокальную программу молодой певец Глеб Перязев, лауреат конкурса Чайковского 2023 года, который 29 июня выступит в центральной партии в моцартовской «Свадьбе Фигаро». В этом спектакле его партнерами станут Полина Лаптева, Мария Баянкина, Юрий Лаптев, Эвелина Агабалаева, Ольга Сергеева и Николай Каменский.





Любителям инструментального искусства адресован концерт Сергея Давыдченко — молодого пианиста, удостоенного I премии, золотой медали и специальных призов XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского. 20 июня в Концертном зале Мариинского театра он исполнит Шесть музыкальных моментов Шуберта, Три мазурки, Сонату № 2 и Ноктюрн (соч. 9) № 1 Шопена.



