Началось производство биографического фильма «Рахманинов»

Студия KISA FILMS совместно с кинокомпанией СДЛ анонсировали старт работы над полнометражным биографическим фильмом «Рахманинов».



Картина расскажет о драматической судьбе великого русского композитора и пианиста, чье творчество стало одним из символов отечественной культуры минувшего века. Режиссёрское кресло проекта заняла Маруся Фомина, автором сценария выступил Александр Родионов, а за костюмы отвечает Ульяна Полянская, известная по работе над «Мастером и Маргаритой».



Художественным руководителем операторской группы назначен Юрий Никогосов, ранее участвовавший в создании картины «Актрисы». Для достижения особой цветовой палитры и эффекта объёмного, тактильного изображения создатели приняли решение снимать ленту исключительно на киноплёнку.





В центре сюжета — непростой путь музыканта: обучение в Московской консерватории, ранний успех, болезненное неприятие его сочинений, глубокий творческий кризис и последующее возвращение к искусству. Это будет история о внутренней хрупкости и невероятной стойкости, о том, как после сокрушительного падения можно подняться к новым вершинам. По замыслу постановщиков, зрители увидят не просто хронику жизни, но и убедительный пример того, что даже в самой беспросветной тьме возможно отыскать свет.



