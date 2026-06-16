В трех российских городах прошел фестиваль китайского кино

С 8 по 14 июня сразу в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке состоялся Международный фестиваль китайского кино – 2026.



Мероприятие было организовано АО «РОСКИНО» совместно с Китайским центром исследований киноискусства при содействии Министерства культуры Российской Федерации и Государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии.





На протяжении семи дней жители этих городов могли бесплатно посещать кинопоказы китайских лент.





В Москве фестивальную программу открыла приключенческая комедия «Личи из Чанъаня» режиссёра Дун Чэнпэна, вышедшая в 2025 году. Картину представила генеральный продюсер Ли Япин. В Екатеринбурге старт дал боевик «Охота за тенью» режиссёра Ларри Яна с Джеки Чаном в главной роли; фильм 2025 года лично презентовал актёр Ли Чжэкунь, который пообщался с гостями вечера. Во Владивостоке показы открыла драма «Там, где кончается море, — степь» режиссёра Дерека И, удостоенная награды за лучший фильм на китайском языке 41-й Гонконгской кинопремии, а ленту зрителям представила исполнительница главной роли Ма Су.





В состав китайской делегации, посетившей все три города, вошли директор международного департамента Государственного управления по делам кинематографии КНР Сюй Ян, заместитель директора департамента управления цифровыми ресурсами Китайского центра исследования киноискусства Лю Юйхао, а также президент компании «Феникс Легенд Фильмс» и генеральный продюсер фильма «Любовные письма из Тибета» Цзян Хао.





В рамках фестивальной программы также демонстрировались анимационная лента «30 000 ли до Чанъаня» режиссёра Цзоу Цзина, военная драма «Городок Гэчжи» Конг Шенга, мелодрама-новинка «Любовные письма из Тибета» режиссёра Куми Нари. Завершили киносеансы российско-китайский детектив «Красный шёлк» и отечественная картина о защитниках Брестской крепости «В списках не значился». Полные залы гостей остались в искреннем восторге как от знакомства с аутентичным китайским кино, так и от возможности пообщаться с китайскими кинематографистами.



