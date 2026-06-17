Петербургские художники передали ДНР 30 картин

Фото: пресс-служба Министерства культуры ДНР

Как сообщил в соцсетях министр культуры республики Михаил Желтяков, эти работы созданы в ходе пленэров и в мастерских.«В Донецкую Народную Республику прибыла художественная коллекция — 30 живописных работ современных художников Санкт-Петербурга, — написал Желтяков. — Особенно важно, что эти работы будут переданы музеям ДНР. Это значимый вклад в пополнение музейных фондов, укрепление культурных связей между ДНР и Санкт-Петербургом, а также в сохранение общего художественного и духовного пространства России».Картины уже экспонируются в Донецком республиканском художественном музее.