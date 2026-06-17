В Иванове пройдет фестиваль сериалов «Пилот»

В Иванове с 17 по 21 июня пройдет VIII российский фестиваль сериалов «Пилот».





В конкурсной программе — проекты разных жанров: от драмеди о личных и семейных кризисах до криминальных историй, мистических и ироничных детективов, танцевальных драм, приключений и авторских работ. В 2026 году представлены 21 игровой сериал, 12 документальных проектов и 6 продолжений в новой программе «Вторые сезоны». Фестиваль откроется 17 июня историческим детективом «Куколка» режиссера Егора Анашкина (телеканал «Россия»), известного по сериалам «Шаляпин», «Зулейха открывает глаза» и «Кровавая барыня».





В конкурс игровых сериалов вошли 21 новый проект онлайн-платформ, телеканалов и независимых студий. Среди них — «Фестиваль» Алексея Камынина, «Жизнь заново» Александра Богуславского, драма «Марик» Егора Бероева, комедии «Вор в загоне» Артема Лемперта, «Гудовы» Дмитрия Дьяченко и Дмитрия Грибанова, «Трудный ребенок» Владимира Болгова, Велимира Русакова и Никиты Зубкова, «Сокровища скифов» Евгения Бедарева, детективы «Капитан Туман» Сергея Филатова, «Илья Муровец» Дарьи Фекленко, мистический «Ангел» Валентины Власовой и другие. Программный директор Мария Токмашева отметила, что ключевая тема конкурса — самоидентификация.





В документальном конкурсе — 12 проектов об истории, науке, спорте, культуре и технологиях. В числе участников — «Амазонки русского авангарда», «Камчатский блюз» Игоря Мальцева, «Русские усадьбы» Никиты Тихонова-Рау, «Ученые дамы», сериал-эксперимент «ЖПТ» и другие.





Программа «Вторые сезоны» впервые включает продолжения известных проектов: второй сезон «Иры» с Ингрид Олеринской, новые серии «Краснова» с Игорем Петренко, второй сезон «Олдскула» с Марией Ароновой, четвертый сезон «Праздников», третий сезон «Ронина» и второй сезон «Такси под прикрытием» с Дмитрием Власкиным. Победителя в этой программе определят зрители.





Жюри игрового конкурса — режиссеры Нурбек Эген, Анна Кузнецова, Никита Власов и шоураннер «Фишера» Сергей Кальварский. В жюри документального — режиссер Владимир Головнев, доцент ВГИКа Светлана Музыченко и главред Doc.ru Илона Егиазарова.



