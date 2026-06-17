Эрмитажу передали реконструированные шахматы Петра I

В Эрмитаже прошла церемония дарения музею шахматного комплекта, созданного по мотивам предметов музейной коллекции.



В основе реконструкции лежат шахматная доска, принадлежавшая Петру Великому, и фигуры работы холмогорских мастеров.





Кожаная складная доска с тиснением, хранящаяся в фондах Отдела истории русской культуры и описанная в каталоге мемориального собрания Петра I конца XVIII века, ранее участвовала лишь в временных выставках. Сами фигуры, вырезанные из моржового клыка и мамонтового бивня, были созданы холмогорскими умельцами в том же столетии — их работы традиционно славились уникальной резьбой по кости.





Новая игровая доска выполнена из итальянской телячьей кожи: материал окрашен в классические тона, каждая клетка поля состыкована вручную с ювелирной точностью, а декоративное оформление нанесено методом горячего тиснения через золотую фольгу. Шахматные фигуры из бивней мамонта воспроизводят традиции холмогорской косторезной школы. Для хранения набора изготовлена шкатулка из карельской березы.





«Мы получаем в дар замечательный шахматный набор, — сказала главный хранитель музея Светлана Адаксина. — Эрмитаж — это энциклопедический музей, в котором хранится более трех миллионов экспонатов. И когда у нас появляются новые вещи, которые в нашей обширной искусствоведческой деятельности можно применять, — это конечно очень здорово. Сегодня у нас история, связанная с Петром I, петровскими коллекциями, которые мы особенно любим».



