В Москве открылся российский этап 46-го Международного фестиваля ВГИК

В Москве во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова состоялась церемония открытия российского этапа 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.



Нынешний смотр приурочен к 120-летию со дня рождения режиссера и педагога Сергея Герасимова, чье имя носит вуз.





Гостей и участников поприветствовали от имени Президентского фонда культурных инициатив. В обращении генерального директора фонда Романа Карманова, которое зачитали ведущие, было отмечено, что фестиваль ВГИК является не просто конкурсным смотром студенческих работ, но уникальной площадкой, где определяется будущее кино, встречаются таланты и смелые идеи, а также подчеркнута важность поддержки молодых режиссеров, сценаристов и операторов.





В 2026 году формат фестиваля претерпел изменения: в качестве эксперимента первый этап впервые перенесен на июнь. Как пояснил генеральный продюсер Федор Попов, на российском этапе теперь будут демонстрировать только дипломные работы, поскольку ранее многие из них не доходили до зрителей на фестивале. При этом в программу также включены спецпоказы фильмов студентов второго, третьего и четвертого курсов, прошедших строгий отбор у педагогов и мастеров.





Жюри российского этапа возглавил режиссер Александр Велединский, который отметил, что рассчитывает увидеть картины, способные удивить членов жюри, и назвал сочетание профессионализма и таланта основой подлинного искусства. В судейскую коллегию вошли режиссер Алексей Нужный, художник-постановщик Эдуард Галкин, главный редактор АНО «Институт развития интернета» Татьяна Матвеева, гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, главный редактор CinemaPlex Рифат Фазлыев, программный директор ряда российских киносмотров Александр Соломонов, руководитель направления анимации компании «Вольгафильм» Ольга Печий, оператор Елена Иванова, звукорежиссер Полина Волынкина, режиссер-мультипликатор Дмитрий Куприянов, а также теле- и радиоведущий Александр Белоногов.





Подведение итогов первого этапа запланировано на 26 июня. Победителей назовут в номинациях на Гран-при, за лучшую режиссуру, актерскую, операторскую, сценарную, звуковую и художественную работу, а также в других категориях. Отобранные по результатам российского этапа ленты покажут на втором, международном этапе, который традиционно пройдет в ноябре. Ключевые события состоятся на площадках ВГИКа и в московских кинотеатрах, а также студенческие работы увидят зрители более чем на 150 региональных площадках по всей России.



