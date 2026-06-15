В Музее современной истории России открылась выставка к 5-летию ПФКИ

Состоялся торжественный запуск экспозиции, приуроченной к пятилетию Президентского фонда культурных инициатив, сообщает пресс-служба Минкультуры России.



Церемония открытия выставки «Культура нового: 5 лет Президентскому фонду культурных инициатив» состоялась в Музее современной истории России. Участие в церемонии открытия приняла министр культуры Ольга Любимова.





Ольга Любимова в своем выступлении подчеркнула, что за пять лет существования фонда поддержку получили порядка 12 тысяч творческих начинаний — от ведущих театров до небольших краеведческих музеев. По словам министра, символика организации сегодня повсеместно встречается в регионах, вызывая искреннюю гордость у людей, чьи идеи были оценены профессионалами.





Среди знаковых проектов фонда — возрождение «Золотой маски», фестиваль ВГИК, Большой детский фестиваль и предстоящий летний форум в Суздале с участием Дениса Мацуева. Экспозиция знакомит гостей с механикой работы ПФКИ, включая Российскую креативную неделю, этно-оперу «Князь Владимир», фестиваль «Гений места» и выставку памяти Виктора Цоя.





Особый раздел выставки посвящен интеграции Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в общее культурное пространство, а также инициативам в поддержку участников спецоперации, ветеранов и их семей.



