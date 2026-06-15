В Архангельске открылась выставка «Гелий Коржев. Свет и тень»

В Архангельске открылась выставка работ одного из ключевых представителей «сурового стиля» — Гелия Коржева.



Экспозиция «Гелий Коржев. Свет и тень» начала работу в Музее изобразительных искусств при поддержке Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО».





Как отметил гендиректор РОСИЗО Георгий Москвичев, творчество «последнего русского реалиста XX века», прошедшее через все изломы отечественной истории, останется актуальным во все времена, а нынешний проект поможет лучше понять замысел художника.





В экспозиции объединили усилия несколько крупнейших институций, включая Третьяковскую галерею, Русский музей и семейное собрание Коржева. Посетители увидят как широко известные вещи («Влюбленные», триптих «Коммунисты», циклы «Опаленные огнем войны» и «Дон Кихот и Санчо»), так и ранее не выставлявшиеся работы. Всего — от набросков до завершенных полотен, составляющих золотой фонд отечественного искусства.





Особое место отведено периоду конца 1950-х — начала 1960-х, когда художник превратился в одного из лидеров «сурового стиля», переосмысливая военный опыт своего поколения. Также в центре внимания — психологические натюрморты («Натюрморт с иконой и гипсовой головой», «В чулане»).





В поздних работах Коржев сосредоточился на внутренних, экзистенциальных темах, а диалектика света и тени предстает не просто как художественный прием, но и как метафора жизни автора. Завершают выставку глубоко психологичные библейские сцены: «Благовещение», «В тени креста», «Оплакивание», «Искушение».



