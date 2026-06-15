В Сухуме пройдет спецпрограмма фестиваля «ЭХО БДФ»

С 6 по 10 июля Сухум примет специальную программу «ЭХО БДФ» под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова, передает пресс-служба Минкультуры России.



Проект Большого Детского фестиваля вновь выходит за пределы России.





Для жителей и гостей подготовлены спектакли-лауреаты, кино, анимация, встречи с писателями и мастер-классы от ведущих педагогов.



В театральной афише — семь показов пяти спектаклей из Москвы, Воронежа, Нягани и Омска.



Откроет программу музыкальная сказка «Маленький принц» Московского Губернского театра, где главную роль на сцене Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера исполнит Сергей Безруков. Показы 6 и 7 июля пройдут с оркестром под управлением Сергея Пащенко. Также в афише: «Мой дедушка был вишней»; «Кошкин дом»; «Каштанка»; «Манолито Очкарик».



