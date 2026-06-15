В новой версии «Курьера» снимутся Янковский, Михалкова и Немоляева

Объявлен актерский состав новой версии фильма «Курьер», действие которого перенесено в наши дни.



Как сообщили в пресс-службе кинокомпании «Кинотека», в картине сыграют Филипп Янковский, Анна Михалкова, а также Анастасия Немоляева, которая исполняла главную роль в оригинальной ленте 1987 года. Центральных персонажей воплотят Денис Косиков и Александра Тихонова.





В компании уточнили, что Косиков, известный по работам «На автомате» и «Радар», предстанет в образе 17-летнего Ивана. Тихонова, снимавшаяся в сериалах «Дети перемен», «Трасса» и «Пищеблок», сыграет Катю. Янковский перевоплотится в предпринимателя Кузнецова, отца героини. Немоляева, бывшая Катя в оригинале, на сей раз появится в роли матери Кати, а Михалкова исполнит маму Ивана. Также к проекту присоединились Ростислав Бершауэр (отец Ивана), Владислав Воробей, Евгений Харитонов и Марсель Курбатов.





Филипп Янковский выразил уверенность, что грядущая работа станет не простым ремейком, а самостоятельным высказыванием, обращенным к современной аудитории.



«Повесть и фильм „Курьер“ давно стали частью нашей культурной памяти. Поэтому быть причастным к продолжению этой истории и ее новому прочтению — большая честь и ответственность. Мне кажется, что секрет „Курьера“ в его удивительной честности. Время меняется, меняются поколения, технологии, обстоятельства, но вопросы, которые задают себе герои, остаются теми же самыми», — приводит пресс-служба слова артиста.



