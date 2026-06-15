В Музее Победы откроется выставка к 85-летию Совинформбюро

В Музее Победы готовятся к открытию новой фотовыставки, приуроченной к 85-летию со дня основания Совинформбюро.



Торжественная церемония открытия выставки «На передовой» состоится 24 июня. Проект посвящен работе военных корреспондентов — как героев Великой Отечественной войны, так и современных журналистов, передает пресс-служба Музея Победы.





«85 лет назад на третий день жесточайшей войны создается легендарное Совинформбюро, и слово, как и винтовка, стало нашим оружием, — сказал генеральный директор медиагруппы “Россия сегодня” Дмитрий Киселев. — В те годы штатные и внештатные авторы, корреспонденты и фотографы Совинформбюро заложили основы современной военной журналистики. Они продолжили великие традиции русской истории, когда лучшие и самые талантливые люди эпохи, как в свое время Лев Толстой или Василий Верещагин, были там, где решалось будущее страны. Этот генетический корень вшит в само существование медиагруппы “Россия сегодня” — продолжателя традиций, заложенных 85 лет назад Совинформбюро».





Посетители выставки смогут узнать не только о легендарных военкорах прошлого, но и о тех, кто работает в зоне специальной военной операции, а также о журналистах, погибших при исполнении профессионального долга. Экспозиция задумана как своеобразный мост через десятилетия, объединяющий судьбы фронтовых корреспондентов разных эпох.





Среди героев выставки — портреты военных корреспондентов Великой Отечественной войны: Георгия Зельмы, Макса Альперта, Ольги Ландер, Аркадия Шайхета, Константина Симонова, а также современных журналистов, включая Ростислава Журавлева, Ивана Зуева, Андрея Стенина и других, кто продолжает работать на передовой.



