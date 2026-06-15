Хибла Герзмава выступит с оркестром им. Андреева в Петербурге

Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева и народная артистка России Хибла Герзмава дадут совместный концерт в Санкт-Петербурге 17 июня.



Выступление пройдет на сцене Большого зала Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича.





В программе вечера прозвучат русские народные песни, старинные романсы, а также сочинения Александра Варламова, Евгения Юрьева, Николая Листова, Михаила Глинки, Петра Чайковского и Николая Римского-Корсакова.





За дирижерским пультом — Евгений Хохлов.





«Для нас особенно важно, что этот концерт проходит в год 165-летия Василия Васильевича Андреева — великого реформатора русских народных инструментов. Его наследие стало основой уникальной исполнительской традиции, которую мы продолжаем сегодня. В программе много произведений русских композиторов — мы хотели показать богатство и выразительность отечественной музыкальной культуры. Особое место занимает вокальная часть: уникальную программу мы сформировали вместе с Хиблой Герзмава. В репертуар оркестра вошли произведения, которые ранее никогда не звучали в нашем исполнении и были специально оркестрованы для этого концерта. Для нас это возможность не только сохранить традиции, заложенные Василием Андреевым, но и открыть новые возможности звучания русского оркестра», — сказал дирижер.







