ТЮЗ им. Брянцева представит премьеру спектакля «Жестокие игры»

Фото предоставлено организатором

Написанная в 1978 году пьеса в прочтении Екатерины Симоновой лишается временных и географических рамок, превращаясь из истории советских лет во вневременную притчу, отметили организаторы.Герои проходят путь от холода и потерь, через чужие ошибки и жестокость, к прощению, любви и надежде. Спектакль исследует природу человека: игры, в которые люди играют, и прощение как силу, требующую мужества признать свою вину.«Я предлагаю порассуждать о людях в принципе, о любви, о том, как больно мы делаем друг другу иногда, встречаясь, о том, как иногда мы неумело молчим, когда надо сказать: “Я люблю тебя”. Но почему мы этого не делаем – непонятно, а когда говорим, оказывается, поздно. И жестокость друг к другу, она порой просто нами не замечена».Над постановкой работали также художник по костюмам Мария Звездочкина, художник по свету Ирина Вторникова. В спектакле заняты: Глеб Борисов, Егор Погасий, Максим Погольша, Анна Потакова, Константин Федин, Мария Матвеенко (Хрущева), Владимир Чернышов, Денис Гильманов, Янина Бушина, Татьяна Алпатова, Артем Лисач.