Более 100 икон, рукописей и архивных материалов представили на выставке к 170-летию Третьяковки

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи проходит выставка «Иконы Павла Третьякова. История коллекции».



В экспозиции представлено более 100 икон, рукописей, фотографий и архивных материалов из собраний самой Галереи, Русского музея, РГАЛИ, Исторического музея и РГБ. Куратор — Екатерина Гладышева.

Фото: пресс-служба Третьяковской галереи

Посетители впервые увидят многие шедевры XV–XIX веков, включая «Предста Царица» и «Богоматерь Умиление (Игоревскую)», купленную одной из первых. Отдельный раздел посвящён выставке 1929–1932 годов в Европе и США, организованной Игорем Грабарем и Александром Анисимовым: здесь покажут фотоматериалы, каталоги и иконы, экспонировавшиеся вместе с третьяковскими.Заключительный раздел расскажет о директоре Михаиле Кристи (1929–1937), при котором началось активное пополнение собрания и была создана образцовая экспозиция древнерусского искусства для всех музеев страны.