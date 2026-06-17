В Великом Новгороде пройдёт конференция по истории денежного обращения

Фото: пресс-служба Новгородского музея-заповедника

Организаторами конференции выступают Новгородский музей-заповедник, Институт археологии Российской академии наук и Государственный Эрмитаж.Программа конференции включает темы от редких дирхамов, византийских монет, древнерусских печатей и пломб до денежной реформы царя Алексея Михайловича и образов фантастических персонажей в нумизматике. В рамках пленарного заседания будет представлен доклад о печати Ярослава Владимировича Мудрого, найденной при раскопках в Великом Новгороде в 2025 году.В конференции участвуют исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Коломны, Луги, Волгограда, Нижнего Новгорода, Казани, Твери, Вельска, Минска и Великого Новгорода.Нумизматическая коллекция Новгородского музея-заповедника насчитывает около 200 тысяч монет и более сотни кладов. Как специализированное собрание средневековых русских монет она входит в число наиболее значимых в стране наряду с коллекциями Государственного исторического музея и Государственного Эрмитажа, сообщили организаторы.