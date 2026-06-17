Музей Востока представил выставку фотографий летчика Загурского

В Государственном музее Востока начала работу экспозиция «Исчезающая Африка. Свет и тени Казимира Загурского».



Вниманию гостей представлено около трехсот фотографий, датированных 1920–1930-ми годами и посвященных Африканскому континенту.





Автор снимков — Казимир Загурский (1883–1944), в прошлом летчик императорских военно-воздушных сил России. После событий 1917 года он оказался в Бельгийском Конго, где и создал свою уникальную фотолетопись. Кадры, собранные в экспозиции, позволяют заглянуть в повседневную жизнь регионов бассейна реки Конго, а также территорий, которые сегодня занимают Руанда, Бурунди и Кения.





Ядром проекта стала черно-белая серия L’Afrique qui disparaît («Исчезающая Африка»), которая ранее выходила в виде почтовых открыток. Эти снимки фиксируют обряды и быт коренных народов Центральной Африки. Однако, как подчеркивают организаторы, серию нельзя считать строго документальной — это скорее «авторская повесть о мире», который Загурский наблюдал на протяжении долгих лет.





Куратор выставки, заместитель заведующего отделом «Музей культуры стран Африки» Дарья Ванюкова отметила, что работы Загурского дают сегодняшнему зрителю шанс не просто увидеть африканскую жизнь столетней давности, но и «прожить перипетии существования российского фотохудожника, оторванного от дома и ищущего свое место в меняющемся мире первой половины ХХ века».



