В столичных парках стартует второй сезон фестиваля «Парковая симфония»

В Москве 20 июня стартует второй сезон фестиваля «Парковая симфония», передает департамент культуры Москвы.



В этом году организаторы подготовили для гостей девять концертных программ, которые развернутся на семи различных площадках города. Открытие сезона состоится в летнем кинотеатре усадьбы Воронцово.





Ключевая идея фестиваля этого года — «Наблюдение. Действие. Сопричастность». Согласно замыслу, зрители будут постепенно вовлекаться в происходящее, проходя путь от стороннего наблюдателя до полноценного участника музыкального действа. Вторая часть программы, озаглавленная «Действие», призвана объединить академическое искусство с интерактивными форматами. Здесь запланированы выступления оркестра с обработками известных песен. Финальный блок «Сопричастность» построят на взаимодействии современного технологичного оркестра и музыкальной группы.





Откроет фестивальную афишу 20 июня программа «Наблюдение». В этот вечер для публики выступят оркестр Lumisfera, прославившийся концертами при свечах, а также электронный хор Palestrina. В их исполнении прозвучат произведения Фридерика Шопена, Антонио Вивальди, Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и других великих композиторов.





Помимо усадьбы Воронцово, в афишу сезона вошли еще шесть локаций: зона отдыха у воды «Покровский берег», Сад имени Н. Э. Баумана, зона отдыха «Красногвардейские пруды», Измайловский парк и парк у прудов «Радуга». Завершится цикл масштабным осенним концертом, который будет посвящен идее единения музыкантов и зрительской аудитории.



