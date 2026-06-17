Русский музей представил Национальную портретную галерею

В Михайловском (Инженерном) замке начинает работу постоянная экспозиция Национальной портретной галереи.



Основой для нее послужил выставочный проект Русского музея «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет».





Экспозиция включает образы государственных деятелей и прославленных полководцев, выдающихся врачей и меценатов, фрейлин и статс-дам, а также художников, писателей и артистов. Все они вступают в своеобразный диалог с архитектурным убранством здания, рассказали в музее.





Всего в экспозиции представлено около 300 произведений живописи и скульптуры XVII–XIX веков, отобранных из собрания Русского музея. Среди них — работы от старинных парсун до шедевров Карла Брюллова, Ильи Репина, Дмитрия Левицкого и Ореста Кипренского. Особое место занимает абсолютный шедевр Карла Брюллова «Портрет семьи Мариетти», который по воле коллекционера продолжает демонстрироваться в Георгиевском зале, где он впервые был показан российской публике.





Помимо этого, в Михайловском замке развернута фамильная галерея представителей императорского дома Романовых, а также представлены атрибуты, связанные с царской властью, и предметы церковной утвари, дополняющие исторический нарратив.



