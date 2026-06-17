Русский музей представил Национальную портретную галерею
В Михайловском (Инженерном) замке начинает работу постоянная экспозиция Национальной портретной галереи.
Основой для нее послужил выставочный проект Русского музея «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет».
Основой для нее послужил выставочный проект Русского музея «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет».
Экспозиция включает образы государственных деятелей и прославленных полководцев, выдающихся врачей и меценатов, фрейлин и статс-дам, а также художников, писателей и артистов. Все они вступают в своеобразный диалог с архитектурным убранством здания, рассказали в музее.
Всего в экспозиции представлено около 300 произведений живописи и скульптуры XVII–XIX веков, отобранных из собрания Русского музея. Среди них — работы от старинных парсун до шедевров Карла Брюллова, Ильи Репина, Дмитрия Левицкого и Ореста Кипренского. Особое место занимает абсолютный шедевр Карла Брюллова «Портрет семьи Мариетти», который по воле коллекционера продолжает демонстрироваться в Георгиевском зале, где он впервые был показан российской публике.
Помимо этого, в Михайловском замке развернута фамильная галерея представителей императорского дома Романовых, а также представлены атрибуты, связанные с царской властью, и предметы церковной утвари, дополняющие исторический нарратив.
Фото: пресс-служба Русского музея