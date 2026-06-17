Большой детский фестиваль под руководством Сергея Безрукова отправляется в Абхазию

Специальная программа «ЭХО БДФ» под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова вновь выходит за пределы России.



Фестиваль примет столица Республики Абхазия — город Сухум. В театральной афише — семь показов пяти спектаклей из Москвы, Воронежа, Нягани и Омска.



Откроет программу музыкальная сказка «Маленький принц» Московского Губернского театра. В главной роли на сцену Государственного русского театра драмы имени Ф.А. Искандера выйдет народный артист Российской Федерации Сергей Безруков. Международная программа «ЭХО БДФ Республика Абхазия» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ.

Фото по ссылке предоставлены пресс-службой Большого Детского фестиваля