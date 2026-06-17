В Русском доме в Риме откроется выставка «Большой балет Юрия Григоровича», подготовленная Государственным центральным театральным музеем имени А. А. Бахрушина.



Проект приурочен к 250-летию Большого театра и посвящен творчеству народного артиста СССР Юрия Николаевича Григоровича, чья судьба навсегда связана с историей главного театра страны.





Посетители смогут проследить путь мастера от его первых постановок в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (сегодня — Мариинский театр), где родились легендарные «Каменный цветок» и «Легенда о любви». Однако подлинными шедеврами, вошедшими в золотой фонд мирового балета, стали его работы именно на московской сцене: «Щелкунчик», «Спартак», «Иван Грозный», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Раймонда», «Баядерка» и многие другие. Отдельный раздел выставки рассказывает о многолетнем сотрудничестве Григоровича с художником Симоном Вирсаладзе и о его творческом и личном союзе с балериной Натальей Бессмертновой.









Фото предоставлено организатором Итальянской публике искусство Юрия Григоровича знакомо не понаслышке. Его балеты не раз привозили на гастроли в Италию, а сам маэстро работал не только в Римском оперном театре и миланском «Ла Скала», но и в Венеции, Болонье, Генуе, а также на римском Чирко Массимо и даже в Колизее. В 2013 году в Позитано он был удостоен Международной премии имени Леонида Мясина «За искусство танца».







