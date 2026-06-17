Юбилейный фестиваль «Русское поле» побил рекорд по числу заявок

Организаторы фестиваля славянского искусства «Русское поле» зафиксировали рекордный рост заявок.



В Год единства народов России свое желание выступить на главной творческой площадке страны изъявили 5,3 тысячи человек, представляющих 72 региона. Это на 30% превышает показатели прошлого сезона.





Фестиваль состоится 22 августа в парке Победы на Поклонной горе.





Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков отметил, что статистика заявок отражает глубинные процессы, происходящие в обществе.



«Это ... яркое свидетельство того, что фестиваль „Русское поле“ становится не просто крупнейшей творческой ареной, а подлинным народным движением, которое соединяет регионы и поколения», — подчеркнул Сучков.





В настоящее время прием заявок завершен и оргкомитет подводит итоги первого отборочного онлайн-этапа. По результатам строгого отбора определился финальный состав участников, которым предстоит выступить на Поклонной горе. В программе заявлено 62 творческих коллектива, которые посоревнуются в шести номинациях, а также более 190 мастеров-ремесленников и 13 производителей товаров народного потребления.



Свое мастерство продемонстрируют свыше 20 поэтов и чтецов, 17 гастрономических брендов представят кулинарные изыски, а зрители увидят 29 дизайнерских коллекций одежды. Важно, что на одной сцене встретятся как титулованные артисты — лауреаты международных конкурсов, так и молодые дарования.





Фото предоставлено организатором



