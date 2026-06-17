Объявлен шорт-лист XXII Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар»
Организаторы XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» объявили конкурсную программу.
Смотр традиционно пройдет в столице Татарстана с 4 по 8 сентября. В оргкомитет в этом году поступило рекордное количество заявок от кинематографистов из 66 стран мира. География охватывает все континенты. В истории смотра впервые были заявлены ленты из Венесуэлы, Султаната Бруней и Того.
Смотр традиционно пройдет в столице Татарстана с 4 по 8 сентября. В оргкомитет в этом году поступило рекордное количество заявок от кинематографистов из 66 стран мира. География охватывает все континенты. В истории смотра впервые были заявлены ленты из Венесуэлы, Султаната Бруней и Того.
Всего на рассмотрение жюри было направлено 1030 кинокартин, представляющих широкий жанровый спектр — от полнометражного игрового кино до анимации, а также работ, снятых в набирающем популярность вертикальном формате.
Согласно сложившейся традиции, в основную часть форума включаются как российские, так и зарубежные произведения, прошедшие строгий отбор. Главными критериями для участников являются отражение общечеловеческих духовно-нравственных ориентиров, культурных традиций, а также идей миротворчества, веротерпимости и гуманизма.
По итогам работы отборочной комиссии под руководством продюсера, директора Нового института культурологии, руководителя отдела и ведущего научного сотрудника ВГИК Нины Кочеляевой в шорт-лист вошли 54 фильма. Эти работы представляют 21 страну: Россию, Малайзию, Шри-Ланку, Кыргызстан, Узбекистан, Иран, Турцию, Египет, Таджикистан, Испанию, Сирию, Индию, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Того, Азербайджан, Тунис, США, Алжир, Марокко и Казахстан.
По 10 картин поборются за победу в номинациях «Полнометражные игровые фильмы», «Короткометражные игровые фильмы», «Документальные фильмы» и «Анимационные фильмы». Отдельно выделен Национальный конкурс, в который вошли 14 кинопроектов татарстанского производства и ленты, посвященные Татарстану.
По 10 картин поборются за победу в номинациях «Полнометражные игровые фильмы», «Короткометражные игровые фильмы», «Документальные фильмы» и «Анимационные фильмы». Отдельно выделен Национальный конкурс, в который вошли 14 кинопроектов татарстанского производства и ленты, посвященные Татарстану.
Фото: пресс-служба Минкультуры России