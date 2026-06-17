Объявлен шорт-лист XXII Казанского кинофестиваля «Алтын Минбар»

Организаторы XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын Минбар» объявили конкурсную программу.



Смотр традиционно пройдет в столице Татарстана с 4 по 8 сентября. В оргкомитет в этом году поступило рекордное количество заявок от кинематографистов из 66 стран мира. География охватывает все континенты. В истории смотра впервые были заявлены ленты из Венесуэлы, Султаната Бруней и Того.





Всего на рассмотрение жюри было направлено 1030 кинокартин, представляющих широкий жанровый спектр — от полнометражного игрового кино до анимации, а также работ, снятых в набирающем популярность вертикальном формате.





Согласно сложившейся традиции, в основную часть форума включаются как российские, так и зарубежные произведения, прошедшие строгий отбор. Главными критериями для участников являются отражение общечеловеческих духовно-нравственных ориентиров, культурных традиций, а также идей миротворчества, веротерпимости и гуманизма.



