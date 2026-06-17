В Музее современной истории России откроется выставка «Русские в моде»

В Музее современной истории России 23 июня откроется выставка «Русские в моде».



Экспозиция представляет собой необычное арт-путешествие по России — от западных рубежей до Дальнего Востока. В центре внимания — 58 шелковых платков-картин, в рисунках которых зашифрованы культурные коды, архитектурные символы, народные промыслы и природные ландшафты разных регионов страны.





Платок предстает здесь не просто модным аксессуаром, а полноценным художественным высказыванием и национальным символом. В диалог со зрителем вступают шелковые изделия с изображениями древних храмов, работы с гжельскими узорами, вологодским кружевом, палехскими росписями и другими узнаваемыми образами. Среди ключевых экспонатов — платки «День народного единства», «Матушка Россия», «Русское сердце» и «Катюша». Дополнят экспозицию фотопроект «Русские в моде», короткометражный фильм «Рождение платка», который рассказывает об истории создания аксессуаров бренда и соединении традиций с инновационными решениями, а также фильм-сказка «Легенда о платке», посвященная культурному наследию российских регионов. Для гостей также запланированы лекции экспертов в сфере культуры и искусства.



