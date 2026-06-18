Фильм «Лето будет общим» выйдет в российский прокат

Драматическая лента «Лето будет общим», впервые показанная на Шанхайском международном кинофестивале, появится в российских кинотеатрах в период с лета по осень 2026 года.



Об этом сообщил продюсер проекта Мика Липман. По его словам, в июле картину представят на крупном отечественном фестивале, а затем последует широкий прокат. Липман отметил, что после шанхайской премьеры зрители из Китая делились эмоциями, однако создатели изначально ориентировались на российскую аудиторию — фильм снят на русском языке и насыщен диалогами. Он также подчеркнул, что интерес к показу в Шанхае был огромным, Об этом сообщил продюсер проекта Мика Липман. По его словам, в июле картину представят на крупном отечественном фестивале, а затем последует широкий прокат. Липман отметил, что после шанхайской премьеры зрители из Китая делились эмоциями, однако создатели изначально ориентировались на российскую аудиторию — фильм снят на русском языке и насыщен диалогами. Он также подчеркнул, что интерес к показу в Шанхае был огромным, передает ТАСС.





Работа над картиной началась летом 2024 года силами молодой команды. Тогда 22-летний Даниил Меркулов выступил и сценаристом, и режиссёром, написав сценарий примерно за месяц. Съёмочный процесс занял 14 дней, причём основная часть материала была отснята за четыре дня в Анапе. Липман уточнил, что авторы не были стеснены большим бюджетом — фильм обошёлся в 1,5 миллиона рублей, а поскольку и режиссёр, и продюсер имели актёрский опыт, они сами исполнили главные роли.





Сюжет фильма, отобранного в основной конкурс 28-го Шанхайского фестиваля, разворачивается вокруг троих молодых людей, которые отправляются к морю под предлогом восстановления обоняния одному из них. В пути они размышляют о том, как стать героем, и обращаются за советами к мифическим и историческим фигурам — Ясону, царю Давиду и Жанне д’Арк. Однако ответы из прошлого не совпадают с их беззаботной реальностью, и неожиданная встреча с девушкой в инвалидной коляске даёт им шанс осуществить пусть небольшой, но настоящий геройский поступок.



