В Лаосе прошел спецпоказ фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки»

Фото: кадр из фильма «Двое в одной жизни, не считая собаки»

Мероприятие было организовано Роскино при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Эта лента уже удостоена победы в двух номинациях первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», учреждённой Российским фондом культуры.Генеральный директор Роскино Эльза Антонова отметила, что организаторы рады неподдельному интересу лаосской публики к фильму, который знакомит с российской культурой и мировоззрением, и подчеркнула, что эта история способна объединять людей разных национальностей, находя отклик в сердцах зрителей Лаоса.В свою очередь, руководитель представительства Россотрудничества в Лаосе Александр Радьков, возглавляющий Русский Дом во Вьентьяне, подчеркнул, что для него особенно важно видеть столь живой интерес к современному российскому кино, и добавил, что благодаря плодотворному сотрудничеству Роскино и Русского Дома такие кинопросмотры уже стали доброй традицией, что способствует укреплению дружеских связей между Россией и Лаосом.