Тамбовский театр кукол отправится на гастроли в Курск

Тамбовский государственный театр кукол готовится к гастрольной поездке в Курск, которая состоится 25 июня.



Выступления пройдут в рамках всероссийского проекта «Театральный поезд», передает министерство культуры Курской области.





На сцене Курского государственного театра кукол днем состоится спектакль «Дядюшка Ау», созданный по мотивам сказки Ханну Мякеля «Господин Ау». На «Полугоре» покажут эстрадные зарисовки с тканевыми марионетками «Наивные истории», рассчитанные на зрителей от трех до ста лет.





Всероссийский проект «Театральный поезд» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив. Его задача — укрепление межрегионального культурного сотрудничества, популяризация театрального искусства и знакомство жителей разных регионов с творчеством профессиональных трупп страны.



