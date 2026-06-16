Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление Союзу театральных деятелей страны в связи с полуторавековым юбилеем общественной организации.



Глава государства подчеркнул, что 150-летие является значимой вехой не только для самого союза, но и для всех, кто связан с отечественным театром, — от прославленных трупп и современных концертных площадок до любительских студий, профильных учебных заведений и представителей множества творческих специальностей.



В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что всех их объединяет подвижническое служение искусству и верность избранному делу.



