Путин: 150-летие СТД — важная веха для всех, кто связан с отечественным театром
Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление Союзу театральных деятелей страны в связи с полуторавековым юбилеем общественной организации.
Глава государства подчеркнул, что 150-летие является значимой вехой не только для самого союза, но и для всех, кто связан с отечественным театром, — от прославленных трупп и современных концертных площадок до любительских студий, профильных учебных заведений и представителей множества творческих специальностей.
В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что всех их объединяет подвижническое служение искусству и верность избранному делу.
Глава государства подчеркнул, что 150-летие является значимой вехой не только для самого союза, но и для всех, кто связан с отечественным театром, — от прославленных трупп и современных концертных площадок до любительских студий, профильных учебных заведений и представителей множества творческих специальностей.
В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что всех их объединяет подвижническое служение искусству и верность избранному делу.
Особое внимание в поздравлении было уделено насыщенной программе юбилейных торжеств, в рамках которой организаторы намерены вспомнить яркие страницы истории союза, имена и судьбы выдающихся культурных деятелей, стоявших у его истоков и внесших огромный вклад в укрепление авторитета организации, сохранение уникального исторического и духовного наследия России, а также развитие национальной театральной школы.
Президент также отметил, что нынешний состав союза — от признанных мэтров до молодых последователей и учеников — бережно хранит заветы предшественников, активно занимается просветительской деятельностью и реализует множество интересных и востребованных проектов. В завершение Путин пожелал всем членам союза дальнейших успехов в этой многогранной и нужной работе.
Президент также отметил, что нынешний состав союза — от признанных мэтров до молодых последователей и учеников — бережно хранит заветы предшественников, активно занимается просветительской деятельностью и реализует множество интересных и востребованных проектов. В завершение Путин пожелал всем членам союза дальнейших успехов в этой многогранной и нужной работе.
Фото: пресс-служба Кремля