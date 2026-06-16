Во Владимире прошел III Международный молодежный фестиваль «Владимирские музыкальные сезоны»

Фото: пресс-служба минкультуры Владимирской области

Масштабное событие прошло под девизами «Россия объединяет!» и «Искусство без границ!». Главным организатором фестиваля выступил Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина при поддержке правительства Владимирской области и регионального министерства культуры.В День России, 12 июня, в Пушкинском сквере собрались более 10 тысяч зрителей, которые принимали яркие и зажигательные выступления молодых дарований. Участниками события стали талантливые исполнители и коллективы из разных регионов России, а также музыканты из Китая, Турции, Сербии и Африки.Фестиваль отличается уникальным форматом, объединяя в музыкантов самых разных стилей, жанров и направлений — от академической классики до современного джаза. Фестиваль уже стал знаковым событием для Владимирской области в Год единства народов России.