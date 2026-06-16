Фестиваль «Театральный щегол» собрал почти 4 тысячи участников

Первый Межрегиональный фестиваль студенческих спектаклей «Театральный щегол» собрал почти четыре тысячи участников.



Мероприятие проходило в мае и июне на площадках Кемеровского филиала Российского государственного института сценических искусств в Кемерове — Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства.



Символичное название отсылает к истории областного центра, который прежде носил имя Щегловск.





В основу обширной программы, включившей более пятидесяти мероприятий, легли дипломные спектакли выпускных курсов. Мастерские Александра Нордштрема и Марии Александровой в последний раз представили в стенах вуза как камерные работы, так и постановки большой формы, уже отмеченные на различных фестивалях, показанные на столичных площадках, участвовавшие в федеральной программе «Большие гастроли» и успевшие завоевать признание публики и критиков.





На одной сцене с выпускниками выступили школьники из проекта «Большая сцена», а также студенты Томского Губернаторского колледжа культуры и искусств и Кузбасского колледжа искусств. В рамках фестиваля прошли гастроли Лесосибирского драматического театра «Поиск» (проект «Театральный поезд», приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России), включавшие творческую встречу с худруком Олегом Ермолаевым и показ спектакля «Иммануил Ч.».



