В Пскове завершился Всероссийский хоровой фестиваль имени М.Ф. Гривского. Он был воссоздан как традиционный хоровой праздник, берущий начало от первого певческого события в стране, состоявшегося в мае 1911 года в Пскове по инициативе секретаря Псковского общества хорового пения Михаила Федоровича Гривского.



Участниками фестиваля традиционно становятся многочисленные сельские и городские хоры из Псковской и соседних губерний, передает пресс-служба Минкультуры России.





С 2022 года было решено проводить фестиваль ежегодно, посвящая его определенным достопримечательностям Псковской области. В нынешнем году в мероприятии участвовали хоровые коллективы из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга, а выступления проходили в северной части Псковского кремля. Открыл фестиваль Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени А.В. Свешникова (в составе Академии хорового искусства имени В.С. Попова) и Хор мальчиков и юношей Хорового училища имени М.И. Глинки, которые выступили вместе с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Репникова.



В вечерней программе также приняли участие солисты Мария Баракова (меццо-сопрано) и Вадим Кравец (бас).



