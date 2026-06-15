Умер крупнейший джазмен ЮАР Абдулла Ибрагим

На 92-м году жизни скончался Абдулла Ибрагим — одна из ключевых фигур джазовой сцены ЮАР.



Легендарному пианисту и композитору был 91 год. О его уходе из жизни проинформировал телеканал eNCA.





Артист скончался в Германии после непродолжительной болезни. Еще в марте этого года он выступал на Кейптаунском международном джазовом фестивале и провел там свой последний в жизни мастер-класс.





Широкую известность Ибрагиму принес альбом Jazz in Africa, выпущенный в 1960 году. Именно эта работа познакомила мир с уникальным направлением — «кейптаунским джазом». В 2015 году музыкант дал концерт в Сочи в рамках VIII Международного зимнего фестиваля искусств.



