Умер крупнейший джазмен ЮАР Абдулла Ибрагим
На 92-м году жизни скончался Абдулла Ибрагим — одна из ключевых фигур джазовой сцены ЮАР.
Легендарному пианисту и композитору был 91 год. О его уходе из жизни проинформировал телеканал eNCA.
Легендарному пианисту и композитору был 91 год. О его уходе из жизни проинформировал телеканал eNCA.
Артист скончался в Германии после непродолжительной болезни. Еще в марте этого года он выступал на Кейптаунском международном джазовом фестивале и провел там свой последний в жизни мастер-класс.
Широкую известность Ибрагиму принес альбом Jazz in Africa, выпущенный в 1960 году. Именно эта работа познакомила мир с уникальным направлением — «кейптаунским джазом». В 2015 году музыкант дал концерт в Сочи в рамках VIII Международного зимнего фестиваля искусств.
Творческий путь Ибрагима длился 77 лет и был отмечен множеством национальных и международных наград.
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