В Эрьзя-Центре откроется выставка современного искусства

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Выставка организована в рамках авторского проекта куратора Влады Просвиркиной «ПРО АРТы». В экспозиции — живопись и графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура и керамика. Портреты, пейзажи, натюрморты, цветочные букеты, абстракции и ботанические барельефы.Среди участников: Елена Лимонова, Алла Вюртвик, Фёдор Жербин из Москвы, Ирина Мухамедшина, Ирина Вольская.В центре зала будет установлена инсталляция из цветов, фруктов и предметов интерьера — некий полуабстрактный натюрморт, который впоследствии придут рисовать художники.Посетить выставку можно до 1 июля 2026 года.