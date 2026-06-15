Вышел трейлер фильма «Последний богатырь. Колобок»

Фото: фрагмент постера к фильму "Последний богатырь. Колобок"

Действие развернёэется вокруг персонажа по имени Колобок, которого озвучил Гарик Харламов. Он решает переписать собственную участь и невольно оказывается в одной связке с пекарем-неудачником Тихоном (Дмитрий Журавлев) и загадочной девушкой Ладой (Мила Ершова).В ленте также будет раскрыта истинная причина создания Колобка, подробности побега, скитаний и вступления в разбойничью шайку. Кроме Харламова, в картине заняты Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская, Кирилл Зайцев, Константин Плотников, Дарья Блохина и другие артисты. Режиссерское кресло занял Антон Маслов. Новая часть сказочной киновселенной стартует в прокате с 13 августа.