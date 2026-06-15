Вышел трейлер фильма «Последний богатырь. Колобок»
Кинокомпания «Атмосфера Кино» показала трейлер фильма «Последний богатырь. Колобок».
Действие развернёэется вокруг персонажа по имени Колобок, которого озвучил Гарик Харламов. Он решает переписать собственную участь и невольно оказывается в одной связке с пекарем-неудачником Тихоном (Дмитрий Журавлев) и загадочной девушкой Ладой (Мила Ершова).
В ленте также будет раскрыта истинная причина создания Колобка, подробности побега, скитаний и вступления в разбойничью шайку. Кроме Харламова, в картине заняты Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская, Кирилл Зайцев, Константин Плотников, Дарья Блохина и другие артисты. Режиссерское кресло занял Антон Маслов. Новая часть сказочной киновселенной стартует в прокате с 13 августа.
Действие развернёэется вокруг персонажа по имени Колобок, которого озвучил Гарик Харламов. Он решает переписать собственную участь и невольно оказывается в одной связке с пекарем-неудачником Тихоном (Дмитрий Журавлев) и загадочной девушкой Ладой (Мила Ершова).
В ленте также будет раскрыта истинная причина создания Колобка, подробности побега, скитаний и вступления в разбойничью шайку. Кроме Харламова, в картине заняты Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская, Кирилл Зайцев, Константин Плотников, Дарья Блохина и другие артисты. Режиссерское кресло занял Антон Маслов. Новая часть сказочной киновселенной стартует в прокате с 13 августа.
Фото: фрагмент постера к фильму "Последний богатырь. Колобок"