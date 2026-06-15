Говорухинские чтения будут ежегодными

Фото: пресс-служба фестиваля "Движение по вертикали"

Как рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, первая такая встреча прошла во ВГИКе в рамках празднования 90-летия народного артиста России Станислава Говорухина.По словам Казаковой, чтения уже признаны продуктивными, организационный комитет принял решение проводить их каждый год.Площадка, отметила парламентарий, будет посвящена обсуждению тем, которые волновали режиссера и политика, и станет местом для дискуссий о важных для общества и народа вопросах.Станислав Говорухин, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и «Ворошиловский стрелок», также был депутатом Госдумы и председателем думского комитета по культуре. Артиста не стало в 2018 году в возрасте 81 года.Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 90-летия режиссера в 2026 году, а возглавляемый Вячеславом Володиным оргкомитет поддержал идею ежегодных чтений, направленных на осмысление творческого и общественно-политического наследия Говорухина и обсуждение будущего российского кино.