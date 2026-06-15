Говорухинские чтения будут ежегодными
В Госдуме объявили, что Говорухинские чтения решено сделать ежегодными.
Как рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, первая такая встреча прошла во ВГИКе в рамках празднования 90-летия народного артиста России Станислава Говорухина.
По словам Казаковой, чтения уже признаны продуктивными, организационный комитет принял решение проводить их каждый год.
Площадка, отметила парламентарий, будет посвящена обсуждению тем, которые волновали режиссера и политика, и станет местом для дискуссий о важных для общества и народа вопросах.
Станислав Говорухин, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и «Ворошиловский стрелок», также был депутатом Госдумы и председателем думского комитета по культуре. Артиста не стало в 2018 году в возрасте 81 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 90-летия режиссера в 2026 году, а возглавляемый Вячеславом Володиным оргкомитет поддержал идею ежегодных чтений, направленных на осмысление творческого и общественно-политического наследия Говорухина и обсуждение будущего российского кино.
Как рассказала председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, первая такая встреча прошла во ВГИКе в рамках празднования 90-летия народного артиста России Станислава Говорухина.
По словам Казаковой, чтения уже признаны продуктивными, организационный комитет принял решение проводить их каждый год.
Площадка, отметила парламентарий, будет посвящена обсуждению тем, которые волновали режиссера и политика, и станет местом для дискуссий о важных для общества и народа вопросах.
Станислав Говорухин, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль» и «Ворошиловский стрелок», также был депутатом Госдумы и председателем думского комитета по культуре. Артиста не стало в 2018 году в возрасте 81 года.
Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 90-летия режиссера в 2026 году, а возглавляемый Вячеславом Володиным оргкомитет поддержал идею ежегодных чтений, направленных на осмысление творческого и общественно-политического наследия Говорухина и обсуждение будущего российского кино.
Фото: пресс-служба фестиваля "Движение по вертикали"