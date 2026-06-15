Стартовали съемки криминальной драмы «Чужой огород»

Компания «ВайТ Медиа» начала производство криминальной драмы «Чужой огород».



Проект реализуется по заказу онлайн-кинотеатра «Иви» и телеканала НТВ. Главную роль в сериале исполнит Павел Прилучный.





События разворачиваются в середине девяностых годов. По сюжету, тольяттинский оперативник в исполнении Прилучного в одиночку предотвращает перестрелку с участием семидесяти бандитов. После этого он становится героем телеэфира и объявляет мафии войну, движимый жаждой личной мести за убитого брата. Позже выясняется, что коррупция поразила не только преступный мир, но и собственное начальство героя, а также руководство города и автозавода.





Режиссерское кресло занял Артем Аксененко, известный по проекту «Жить жизнь». Автором сценария выступил Виктор Двояк. За производство отвечают генеральные продюсеры Юлия Сумачева и Тимур Вайнштейн, а со стороны «Иви» продюсером назначена Маргарита Мигранова.





В актерский ансамбль также вошли Даниил Воробьев, Валерия Астапова, Сергей Городничий, Артем Волобуев, Алексей Фаддеев, Кирилл Лопаткин, Александр Мизёв, Николай Аузин, Мария Карпова, Сергей Дьяков, Василий Копейкин и Максим Костромыкин.





