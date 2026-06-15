Михалков ответил на письмо Сокурова о фильмах, не получивших проката

Народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков ответил на открытое письмо народного артиста России, режиссера Александра Сокурова.





Михалков предложил Сокурову переадресовать письмо с просьбой содействовать снятию запретов на показ некоторых фильмов тем, кто «действительно государством руководит».



Об этом Михалков написал в Telegram-канале «Бесогон».



«В этом письме он называет меня одним из руководителей государства, коим я никогда не являлся, не являюсь и являться не буду. Потому мое предложение к г-ну Сокурову — переадресовать это письмо кому-нибудь из тех, кто действительно государством руководит», — написал Михалков.



Режиссер также выразил надежду, что обращение Сокурова будет услышано, и тот получит ответ.



14 июня, в день своего 75-летнего юбилея, Сокуров опубликовал письмо, адресованное Михалкову как президенту Московского международного кинофестиваля (ММКФ) и председателю Союза кинематографистов РФ. В нем он обратил внимание режиссера на существование цензурных ограничений в отношении ряда кинолент, в том числе его производства, и попросил содействовать снятию запретов на их показ. По мнению режиссера, Михалков обладает возможностями для помощи кинематографистам в решении этого вопроса.



