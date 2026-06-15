Фильм «Холоп 3» возглавил российский прокат по итогам выходных

Фото: кадр фильма "Холоп 3"

Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 11 по 14 июня. Общие сборы картины, вышедшей в прокат на минувшей неделе, достигли 264 млн рублей.По сюжету супруги Лена и Борис Вяземские готовятся продать семейную компанию и развестись, но их дети обращаются к Грише и его команде, чтобы спасти семью. Герои попадают в эпоху Петра I, где им предстоит переосмыслить прошлое и отношение к семье.Бориса Вяземского сыграл Павел Прилучный, Елену Вяземскую — Кристина Асмус, Петра I — Милош Бикович. В ролях также Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.Второе место занял фильм «Майкл», собравший 250,1 млн рублей за выходные. Общие сборы картины об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате восьмую неделю, составили 1,387 млрд рублей. В ролях выступили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.На третьей строчке расположился фильм «Закулисье реальности» со сборами 142,9 млн рублей за выходные. Общие сборы картины достигли 455,3 млн рублей.