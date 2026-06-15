В Курске открылась выставка женского головного убора Южной Руси

В Курском государственном музее археологии торжественно открыли выставку «Женский головной убор Южной Руси».





Новая экспозиция рассказывает о традициях и культурном наследии населения Днепровского Левобережья конца X–XI веков, сообщили в региональном министерстве культуры.





Сотрудники музея показали посетителям подлинные украшения указанного периода из собственных фондов. Эти артефакты были обнаружены при исследовании Гочевского, Переверзевского и Жерновецкого археологических комплексов, а также на территории летописного Курска. Среди экспонатов — головные венчики, височные кольца, стеклянные и металлические детали праздничного наряда. Дополняют выставку реконструкции головных уборов, которые воссоздали участники Курского военно-исторического клуба «Путь предков».





В день открытия девушки из клуба «Путь предков» устроили для гостей «показ мод», наглядно продемонстрировав, как найденные артефакты сочетались друг с другом, и пояснив, какое значение они имели для женщины той эпохи.





Выставка продолжит работу до 9 августа 2026 года.



