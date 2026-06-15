В Нижнем Новгороде открылась выставка семейных реликвий купеческой династии Кузнецовых

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Экспозиция «Семейные ценности» рассказывает о драматической судьбе известных нижегородских фабрикантов в начале ХХ века.Главный экспонат — клад, найденный в прошлом году при реставрации бывшего дома купца Филетера Кузнецова на улице Малой Покровской, где сейчас располагается военно-медицинская служба Управления ФСБ России по Нижегородской области.Среди находок — обручальные кольца с именами Филетёра Павловича Кузнецова и его супруги Валентины Васильевны (урожденной Марковой) и датой венчания 7 февраля 1900 года.«Драгоценности были спрятаны в доме, где жили Валентина и Филетер Кузнецовы, видимо, непосредственно перед тем, как дом был реквизирован. Дом был построен на совесть, и реставрация потребовалась только спустя 100 лет, поэтому драгоценности пролежали нетронутыми все это время. Они находились в коробочке из-под немецкого мыла. Вот этой находкой, которая была сделана в одночасье, мы воскресили целую историю нескольких купеческих родов», — рассказала куратор выставки, заведующая отделом истории НГИАМЗ Татьяна Кузьмина.Всего в «кладе Кузнецовых» — 25 ювелирных украшений: золотые серьги, перстни, броши с бриллиантами.На выставке также представлена коллекция картин брата Филетера, художника-импрессиониста Константина Кузнецова. Для экспозиции привезли 8 живописных работ, включая семейный автопортрет. К открытию выпустили книгу-исследование «Кузнецовы. Сага о желнинских миллионерах» и одноименный фильм.Выставка продлится до конца 2026 года.