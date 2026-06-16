На «Театральном бульваре» покажут спектакль «Ревизор»

На сцене, развернутой на Пушкинской набережной в парке Горького, в рамках фестиваля «Театральный бульвар» 17 июня пройдет показ гоголевского «Ревизора».



Постановку представит Центральный академический театр Российской армии.





Спектакль, выпущенный в 2025 году режиссером и композитором Глебом Матвейчуком, уже успел привлечь к себе внимание и занять видное место в афише театра. Классический текст Николая Гоголя в этой работе не подвергся литературным правкам, однако его смысловое наполнение раскрывается через оригинальное музыкальное решение: использование балканских мелодий создает для происходящего на сцене гротесковый, почти ярмарочный фон, подчеркивая абсурдность ситуаций и соседство смешного с пугающим.





В главных ролях заняты Александр Балуев (Городничий) и Мария Порошина (Анна Андреевна). Задействованы также Сергей Федюшкин, Дмитрий Ломакин, Даниил Штейн, Инна Серпокрыл, Игорь Марченко, Вячеслав Разбегаев, Екатерина Лютова и Александр Аргос.





Над созданием спектакля трудилась обширная творческая группа: художник по костюмам Елена Симонова подготовила более полутора сотен сценических образов, сценографию разработал Даниил Ющенко, световое решение принадлежит Ивану Виноградову, а хореография — Ирине Сатюковой.



