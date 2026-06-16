В «Царском Селе» завершили реставрацию плотин XVIII века

Музей-заповедник «Царское Село» объявил об окончании реставрационных работ на плотинах Верхних прудов, расположенных в пейзажной зоне Екатерининского парка.



Возведение этих гидротехнических объектов велось в 1770–1779 годах по проекту Ивана Герарда, а их предыдущее обновление проводилось шесть десятилетий назад. Силами мастеров реставрационного, проектного и научного центра «Специалист» работы заняли 14 месяцев, финансирование осуществлялось за счет средств самого музея.





К началу вмешательства специалистов техническое состояние плотин оценивалось как неудовлетворительное. В 2023–2024 годах РПНЦ «Специалист» подготовил необходимую научно-проектную документацию, а сами работы велись при одобрении Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.





Как отметила заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское Село» Мария Рядова, в процессе реставрации мастерам удалось выявить подлинные элементы XVIII века, которые прежде были скрыты под земляным слоем и не могли быть обнаружены при предварительном осмотре. Обнаружение этих деталей потребовало дополнительных изысканий и внесения корректив в проект.





Основной сложностью стала ограниченность территории, не позволявшая использовать крупную строительную технику, поэтому реставраторам приходилось действовать вручную или с применением специально изготовленного подъемного устройства для перемещения и монтажа гранитных блоков.



