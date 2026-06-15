В Петербурге откроется Музыкальный фестиваль Абдразакова

IX Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова торжественно откроется 23 июня в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.



Как сообщили организаторы, в преддверии события, с 18 июня, на площадке Михайловского театра пройдет Вторая летняя школа под руководством самого народного артиста — образовательный интенсив, в котором очное участие примут 10 молодых оперных исполнителей, отобранных по итогам предварительного онлайн-прослушивания.





«Для нас важно, что фестиваль из года в год продолжает традицию преемственности поколений. Главная магия на сцене — когда ребята выходят петь вместе с мастерами. Такая возможность не всегда есть у начинающих артистов, и мы рады, что можем дать им этот бесценный сценический опыт. В этом году на гала-концерте выступят участники летней школы. За время обучения они получат огромный объем знаний, навыков, заряда энергии от наших коучей, а их выход на большую сцену Капеллы станет прекрасным ярким завершением курса», — сказал артист.



На открытии фестиваля в Капелле Ильдар Абдразаков выйдет на сцену вместе с участниками школы. Концертмейстерами вечера станут Мзия Бахтуридзе и Евгений Сергеев. В концерте прозвучат арии и романсы русских и зарубежных композиторов.



