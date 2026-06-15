Стартовал второй сезон гастролей Росгосцирка в Абхазии

Начался второй сезон гастрольного тура Росгосцирка в Абхазии, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





Для жителей республики артисты подготовили новое шоу «Магия цирка», в котором соединились ведущие направления современного циркового мастерства.





«Мы рады вновь приветствовать Росгосцирк в Абхазии. Меморандум о летних гастролях, подписанный на полях форума „Абхазия — инвестиции в будущее“, уже доказал свою эффективность. До конца лета цирк будет базироваться в районе станции Кяласур, и мы уверены, что новая программа станет ярким событием в культурной жизни нашей республики», — заявил министр культуры Абхазии Даур Кове.





В программе участвуют бесстрашные канатоходцы под руководством Екатерины Венегас, воздушная гимнастка Евгения Полусалова, мастер жонглирования Денис Чиндяскин и клоун Денис Мушкарев. В шоу также задействованы попугаи ара, лемуры, дикобразы и шимпанзе.





Премьерные показы увидели около двух тысяч зрителей. Среди посетителей были как малообеспеченные и социально незащищенные граждане, так и жители отдаленных сел и районов Абхазии.



